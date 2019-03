„Investitionen in die Zukunft“

Dass viele Gronauer einen Stillstand beklagen, bekommt Bürgermeisterin Sonja Jürgens bei ihren Wahlkampfterminen mit. Doch sie wies am Freitagabend darauf hin, dass in ihrer Amtszeit viel erreicht worden sei. Sie erinnerte daran, dass ursprünglich geplant war, auf dem Inselparkgelände ein Einkaufszentrum zu errichten. Ohne Anschluss an die Neustraße. „Niemand hätte den Weg in die Neustraße und auf den Kurt-Schumacher-Platz gefunden. Die Hertie-Immobilie hätte weiter leergestanden“, sagte sie. Es sei besser gewesen zu versuchen, wieder Leben auf den Platz zu bringen.

Zwei Gesamtschulen seien seit 2013 entstanden, zusätzlich seien Gymnasium und Fridtjof-Nansen-Realschule gestärkt worden. „Das ist eine Investition in die Zukunft“. Ebenso die 245 neuen Kita-Plätze, die entstanden sind – wobei selbst die nicht ausreichen.

Auch der Wohnbedarf für die aktuell 49 486 Einwohner steige ständig. „Dabei haben wir schon ordentlich Wohnungen geschaffen“, sagte Jürgens. „In Gronau ist die höchste Bautätigkeit im Kreis Borken zu verzeichnen.“ Dennoch zögen Leute weg, weil sie kein Grundstück für ihr Haus bekämen. Der Rat habe reagiert, indem die Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft Gronau gegründet wurde.

Jetzt gehe es darum, die Maßstäblichkeit in die Stadt zurückzubringen, so Jürgens. „Als die Innenstadt in den 60er-Jahren geplant wurde, ging man davon aus, dass die Stadt bald 100 000 Einwohner habe.“ Darum seien einige Bauten überdimensioniert geraten. Gemeinsam mit Eigentümern und Investoren solle das Schöne erhalten bleiben und ergänzt werden. Der Rathausturm zum Beispiel, „so wie Karlheinz Busen das schon vor Jahren mal vorgeschlagen hat“.

Insgesamt sei es der Stadt gelungen, 44 Prozent mehr Fördermittel, nämlich 130 Millionen Euro, von Land und Bund zu akquirieren. Das Rockmuseum sei modernisiert worden, wobei 85 Prozent der Finanzierung durch Land und Bund geleistet wurden. Mit dem Aufruf, am 10. März zur Wahl zu gehen, beendete Jürgens ihr Grußwort. Als Überraschungsgast sorgte Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Kattenvenne später für Unterhaltung.