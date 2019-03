„Informiert beten – betend handeln“

Gronau -

Der Weltgebetstag der Frauen wird alljährlich in über 120 Staaten gefeiert. In Gronau beteiligten sich zahlreiche Christinnen und Christen aus allen Gemeinden an dem Gottesdienst, der in diesem Jahr von Frauen aus Slowenien vorbereitet worden war. In der Kapelle der Baptistengemeinde am Eschweg begrüßte Adelheid Haneberg im Namen des Vorbereitungsteams zahlreichen Besucher. Nach einer kurzen Bildmeditation zum Plakat des Gebetstages, der unter dem Motto „Kommt, alles ist bereit“ stand, wurden exemplarisch Biografien von Frauen aus Slowenien vorgestellt, die mit ganz unterschiedlichen Problemen fertig werden müssen: fehlende Gleichberechtigung, Altersarmut, Alkoholabhängigkeit des Mannes und Vaters, Ausgrenzung als Roma. Deutlich wurde dabei auch, wie sehr ihr Gottvertrauen ihnen hilft.