Die Welt steht kopf

Es regnete am Sonntagmittag also nicht nur Konfetti, sondern Wassertropfen. Die Umzug-Fans ließen sich davon aber nicht abhalten. Zu Tausenden strömten sie in die Innenstadt, um die über 60 Einheiten anzuschauen und mitzufeiern. Schade: Einige Grüppchen, die am Straßenrand Zaungäste waren, hätten auch durchaus gut in den Zug gepasst und ihm noch mehr Lokalkolorit geben können. Viele Beiträge kamen wieder aus Losser und Enschede – aber die Gronauer konnten sich auch wieder sehen lassen: Die Mitglieder von „Deutschlands strammsten Kegelclub“ DSK gingen als Bob, der Baumeister. Die Rentenburger hatten eine ähnliche Idee und packten schon mal an, um die Innenstadt auf Vordermann zu bringen. Die SPD hatte einen SPDisco-Wagen auf die Strecke geschickt, und das Bethesda-Seniorenzentrum wurde sozialpolitisch.

Den Bürgermeisterwahlkampf nahm die TKKG aufs Korn: Die drei Kandidaten im Boxring waren ein Hingucker. Die Zuckerpuppen machten sich für die Bäume stark – ebenfalls sehr fantasievoll. Und lustig waren die Pink Ladys, die mit Rollator und Rollstuhl Polonaise machten. Die Stadtkapelle an der Spitze des Zugs hatte sich als „Letzte Musikaner“ verkleidet und sich indianisch mit Federschmuck und Kriegsbemalung verziert – wohl als tapfere Kämpfer für Livemusik im Karnevalsumzug . Denn die war rar gesät. Dafür dröhnten Karnevalshits aus den dicken Boxen der Wagen.

Die Beiträge aus Enschede und Losser konnten sich wieder sehen lassen. Ganze Jahrmärkte waren entstanden. Die Bäcker von der Buurt­huisvereniging Bultsweg – das waren eigentlich drei Fußgruppen in einer. Erst süße Brötchen backen, dann völlig versacken, lautete das Motto. Von Kleinkindern bis Opa und Oma waren alle Altersstufen vertreten – klasse!