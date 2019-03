Bei einem Verkehrsunfall in Epe ist am Sonntagabend ein Fußgänger schwer verletzt worden. Ersten Angaben der Polizei zufolge war eine BMW-Fahrerin mit ihrem Auto aus dem Eper Ortskern in Richtung Nienborg unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit dem Schelverweg/Unland erfasste sie gegen 19.40 Uhr den Fußgänger. Weitere Angaben lagen bis zum Redaktionsschluss nicht vor.