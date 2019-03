Weniger Gehörne präsentiert

Des Weiteren kamen u. a. 177 Fasanen (Vorjahr 218) zur Strecke, Ringeltauben: 2442 (3291), Graugänse 86 (74) und Stockenten 317 (395). Die Ursachen für die geringeren Streckenergebnisse seien vielfältige Umweltfaktoren und Chemie in der Landwirtschaft, heißt es im Bericht des Hegerings.

Die Rehwildstrecke betrug insgesamt 94 Stück, davon wurden erlegt: 50 Rehböcke und 44 Ricken, Schmalrehe und Kitze. Von der gemeldeten Gesamtstrecke (184) der Rehe waren 90 Stück Fallwild, also verendet aufgefunden. Davon kamen 81 durch den Verkehr zu Fall.

Hegeringleiter Robert Freimuth hatte – nach den Signalen des Bläserkorps – die Mitglieder und Gäste zu de versammlung begrüßt. Daran teil nahmen auch Kreisjagdberater Rudolf Enning-Harmann und der Bundestagsabgeordnete Karlheinz Busen . Besonderen Dank sprach Freimuth Hugo Kortbus für den Aufbau und die Dekoration der Gehörnschau aus.

Kreisjagdberater Enning-Harmann hatte mit Herbert Honekamp die Gehörnbewertung vorgenommen. Er zeichnete die drei stärksten der vorgezeigten Gehörne aus: Gold ging an Bernd Sahle für das Gehörn (237 Gramm) eines vierjährigen Rehbocks aus dem Revier Buterland. Silber erhielt Yannik Wolf für das Gehörn (223 Gramm) eines fünfjährigen Bocks aus dem Revier Eßseite. Johann Glanerschulte bekam Bronze für das von ihm vorgezeigte Gehörn (214 Gramm) eines fünfjährigen Rehbocks aus dem Revier Brook-Tiekerhook. Die Plätze vier und fünf belegten Norbert Rohling und Heiko Piesbergen.

Die Gehörnschau findet nur noch auf freiwilliger Basis statt. Freimuth bedauerte, dass nur 19 Gehörne von 50 erlegten Rehböcken ausgestellt wurden. Er fragte: „Was hindert eine Jägerin oder einen Jäger daran, die Jagdtrophäe, auf die man doch stolz sein kann, anderen Gleichgesinnten zu zeigen? Mit der Gehörnschau machen wir die Jagd transparenter, nicht nur innerhalb der Jägerschaft, sondern auch gegenüber einer nicht jagenden, aber interessierten Öffentlichkeit,“ sagte Freimuth. „Wir finden dadurch mehr Verständnis, Anerkennung und Akzeptanz für das, was die Jagd heute leistet. Brauchtum und Tradition, Waidmannssprache und Jagdsignale, Waidgerechtigkeit und Jagdethik bilden die Säulen, auf die wir unsere Jagd und unser Tun stützen und mit der wir sie begründen.“

Schatzmeisterin Ulrike Bröcker vermeldete einen soliden Kassenbestand. Die Kassenprüfer stellten eine einwandfreie Beleg- und Kassenführung fest. Die Versammlung erteilte dem Vorstand einstimmig Entlastung. Zu Kassenprüfern wurden Heinz Sahle und Ewald Tillmann gewählt.

Bei den Wahlen zum geschäftsführenden Vorstand wurden Janina Zierer als Stellvertreterin des Hegeringleiters und Ulrike Bröcker als Schatzmeisterin für weitere vier Jahre einstimmig wiedergewählt.

Karlheinz Busen berichtete über die Wolfsbestände und über die Folgen der Ausbreitung der Wolfspopulationen. 2200 Schafe, Rinder und Ponys wurden in 2018 von Wölfen gerissen. Im Bundestag nehme der Wolf bereits Platz sechs der wichtigsten, aktuellen Themen ein. Es werde ein Gesetzentwurf eingebracht, wonach der Wolf wegen seiner unkontrollierten Ausbreitung und der damit einhergehenden Gefahren in das Jagdrecht übernommen werden und von streng geschützt auf geschützt herabgestuft werden soll. Die derzeit auf 1200 Individuen geschätzten Wölfe in Deutschland haben eine Zuwachsraten von 30 bis 35 Prozent. Auch Schakale (!), so bemerkte Busen, nehmen insbesondere in den neuen Bundesländern stark zu. Ihr Bestand sei schon vielerorts größer als der der Füchse.

Abschließender Höhepunkt war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Die anwesenden Jubilare erhielten die Ehren-Urkunden für ihre langjährige Mitgliedschaft. Jubilare waren Reinhard Oude Koehorst (25 Jahre – Bronze), Hermann Wermert (40 Jahre – Silber) und Bernhard Göcke und Norbert Winter (beide 50 Jahre – Gold).