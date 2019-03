Wittekindshof feiert ausgelassen Karneval

Die Multi-Kulti-Dancers machen es vor: Die Gruppe hat ein Jahr ihren Tanz einstudiert, den sie nun vor großem Publikum präsentieren. Annette Kasprowiak, die wie seit Jahren am Veilchendienstag die Wittekinds-Party moderiert, entlässt die jungen Leute mit Lob, Karnevalsorden und einem dreifach kräftigen „Gronau – helau“.

Sie freut sich, dass neben dem Stadtjugenddreigestirn und der Abordnung der Gronauer Narrengilde in diesem Jahr erstmals auch die Karnevalsfreunde Grün-Weiß Gronau dabei sind. Die Garden ziehen gemeinsam in den Saal ein, und das Solomariechen gibt eine Kostprobe seines tänzerischen Könnens.

Die Karnevalsfeier des Wittekindshofs in der Bürgerhalle ist der letzte öffentliche Höhepunkt der Session in Gronau – am heutigen Aschermittwoch ist auch hier die fünfte Jahreszeit endgültig vorbei.