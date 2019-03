Die Wahlergebnisse werden anschließend an das Wahlbüro im Gronauer Rathaus übermittelt und direkt veröffentlicht. Wer den Eingang der Wahlergebnisse hautnah miterleben möchte, ist am Wahlsonntag ab 18 Uhr in den Sitzungssaal des Gronauer Rathauses eingeladen. Das Wahlbüro rechnet gegen 18.30 Uhr mit den ersten Ergebnissen.

Neue Bürgermeisterin oder neuer Bürgermeister ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, ist zwischen den zwei Bestplatzierten eine Stichwahl durchzuführen, die am 24. März stattfinden würde.

Eine Übersicht der Wahlergebnisse können Interessenten am Wahlabend unter gronau.de in der Rubrik „Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters am 10.03.2019“ abrufen.

Alternativ zu den Informationen auf der städtischen Homepage gronau.de können die Wahlergebnisse über die kostenlose App „Votemanager“ verfolgt werden. Auch die Westfälischen Nachrichten werden aktuell aus dem Rathaus berichten.