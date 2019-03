Gronau -

Das neue Leitmotiv „Tradition im Umbruch“ war eines der Themen bei der Jahreshauptversammlung des VdK Gronau. Dazu betonte der Vorsitzende Thomas-Michael Wans im Namen des Vorstands: „Der Grundsatz unserer ehrenamtlichen Arbeit für unsere rund 1300 Mitglieder ist und bleibt, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Dabei wollen wir an der Tradition festhalten und die Interessen unserer älteren Mitglieder berücksichtigen, streben künftig jedoch zugleich ein verstärktes Miteinander zwischen Jung und Alt an.“ Der Vorstand bereitete für das laufende Jahr vor diesem Hintergrund ein neues Konzept vor. Neben traditionellen Veranstaltungen (Tagesausflug und Jahresabschlussfeier) weist das Programm weitere qualitativ hochwertige Ereignisse für ältere und jüngere Mitglieder, aber auch für Nichtmitglieder auf, so der VdK. Der Veranstaltungskalender 2019 ist am Fenster der Geschäftsstelle des VdK in der Enscheder Straße 8 in Gronau ausgehängt. Des Weiteren erfolgen Hinweise auf der Website des VdK Gronau sowie in der Presse.