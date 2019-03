Auf Spurensuche in Chile

Vor 60 Jahren spaltete sich die damals große Gronauer Baptisten-Gemeinde unter ihrem jungen Prediger Hugo Baar. Er hatte sich dem freien Evangelisten Paul Schäfer angeschlossen und führte einen beträchtlichen Teil der Gemeinde, insbesondere junge Menschen und Familien, dem späteren Sektenführer zu. Gut 60 Gemeindemitglieder mit Freunden und vielen Kindern wanderten später mit vielen anderen Anhängern nach Chile aus und gründeten die Colonia Dignidad . Aus der vermeintlichen Freiheit, ein christliches Ideal zu leben, wurde ein grausames Arbeitslager.

Die Gronauer Baptisten-Gemeinde hat sich nie wirklich von dem Leid und dem Trauma aus dieser Zeit erholt. Sie wollten nicht mehr darüber reden, weil der Schmerz so groß war, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Seit gut eineinhalb Jahren forsche nun Pastor Gordon intensiv auf Wunsch der jüngeren Generation, was genau denn damals in der Gronauer Gemeinde passierte. „Zu unserer Gemeinde gehört Familie Gerd-Peter Rahl. Wer einmal von Gerd-Peter ansatzweise gehört hat, welches Leid er in der Colonia Dignidad erfahren hat, wird es nie vergessen. Man möchte dann wissen, wie das alles so kommen konnte“, wird Pastor Gordon zitiert.

Neben dem eigenen Gemeinde-Archiv und dem Gronauer Stadtarchiv hat Pastor Gordon mittlerweile etliche andere, zumeist Kirchen-Archive, nach Dokumenten durchforstet, da Hugo Baar und Paul Schäfer ihre Anhänger nicht nur in Gronau, sondern auch an mehreren anderen Orten rekrutiert hatten. „Ich habe zu Beginn meiner Recherchen gedacht, ich wäre mit dem Thema schnell durch; doch es ist viel komplexer und vielschichtiger, als ich gedacht habe. Neben den Dokumenten befrage ich unterschiedliche beteiligte Leute, um so ein faires und der damaligen Zeit entsprechendes Bild zu erhalten. Und ich merke, man kann die Ereignisse in Gronau nicht isoliert betrachten. Die Geschehnisse an anderen Orten hatten unmittelbare Auswirkungen hier in der Gemeinde“, sagt er.

Guten Kontakt hat Pastor Gordon zu anderen Personen aufgebaut, die auf unterschiedlichen Ebenen versuchen, die Geschichte der Colonia Dignidad aufzuarbeiten und den ehemaligen Bewohnern zu helfen. „Ich habe zu Beginn meiner Nachforschungen alle mir bekannten Buch-Autoren angeschrieben, die sich mit der Colonia Dignidad befassen und um Mithilfe gebeten. Positiv erstaunt war ich, welches Wohlwollen und welche Unterstützung ich bekommen habe.“ Er hofft, dass in diesem Zusammenhang Jürgen Karwelat demnächst nach Gronau kommt, um das neueste Buch über die Colonia Dignidad „Lasst uns reden – Frauenprotokolle aus der Colonia Dignidad“ vorzustellen.

In der Colonia Dignidad will sich Pastor Gordon ein Bild von dem Ort und den Menschen machen und Gespräche führen. „Ich hatte mich vor ein paar Monaten länger mit Kai Christiansen von der ARD unterhalten, als sein Team unsere Kapelle und das Jugendheim für ihre mehrteilige Doku-Serie über die Geschichte der Colonia Dignidad filmten. Er erzählte mir, dass sie viele Bewohner in der Colonia Dignidad interviewt hätten. Da kam mir der Gedanke, ob es nicht angebracht wäre, dass der Pastor der größten Splitter-Gruppe, die nach Chile auswanderte, auch mal die dortigen Bewohner der Colonia Dignidad besuchen sollte. Ich habe angefragt, ob ich willkommen bin. Und das ist der Fall.“

„Letztlich ist mein Ziel, allen betroffenen Menschen zu helfen. Dazu muss man schauen, was damals passiert ist und sich auch den schmerzhaften Ereignissen der Vergangenheit stellen. Kaum einer in den 50er-Jahren ahnte in den Gemeinden, welche schrecklichen Folgen, der Anschluss an Paul Schäfer haben würde. Die allermeisten Jugendlichen und Erwachsenen wollten nur für Jesus Christus leben. Wir wissen heute, dass die meisten betrogen wurden und einzelne zu Gewalttätern wurden. Doch wie konnte es so weit kommen? In der Bibel steht: ,Die Wahrheit wird euch frei machen.‘ Also suche ich nach der Wahrheit und bin überzeugt, dass nur so Heilung von Wunden und Versöhnung zwischen Menschen und zur eigenen Geschichte geschehen kann. Die Vergangenheit können wir nicht mehr ändern, doch es wichtig darüber zu reden. Und natürlich, was die Bundesrepublik Deutschland betrifft, ist es geboten, den Opfern der Colonia Dignidad finanziell zu helfen.“

► Am Ende der Recherchen möchte Pastor Michael Gordon ein wissenschaftliches Buch veröffentlichen. Wer ihm helfen kann und insbesondere noch Dokumente besitzt, die sich mit der Zeit vor 1962 (also jener Zeit der Ausreise nach Chile) beschäftigen, kann ihm gerne eine E-Mail schreiben: PastorGordonGronau@­t-online.de.