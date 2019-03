Anmeldezahlen an den Schulen

Gronau -

In der Schulausschusssitzung am Dienstagabend hat die Erste Beigeordnete, Sandra Cichon, die Ausschussmitglieder über die aktuellen Anmeldezahlen der weiterführenden Schulen informiert. 103 Schüler sind für die Gesamtschule Gronau angemeldet, 101 am Werner-von-Siemens-Gymnasium, 90 an der Fridtjof-Nansen-Realschule, 83 an der Euregio-Gesamtschule Epe und 48 Schüler werden Schulen außerhalb Gronaus besuchen (34 in der Bardel, acht das Canisius in Ahaus und sechs gehen an Förderschulen). Und: Von 27 Schülern fehlen noch die Anmeldungen. Dementsprechend kann auch die Zügigkeit an den Schulen noch nicht endgültig geplant werden. Eng werde es aber an keiner Schule, erklärte Sandra Cichon auf WN-Nachfrage, der aktuelle Jahrgang sei nämlich relativ schwach.