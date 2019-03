Im Sommer 2018 hatte der Unternehmer, der in Gronau Geschäftsführer der Personalvermittlung „hpnplus“ ist, das Bottroper Tanzlokal übernommen. Und in Gronau suchte er eine Nutzung des Saalbetriebs bei Bergesbuer. „Ein passendes Restaurant dort zu etablieren, das erscheint mir derzeit nicht möglich“, beschreibt er seine Marktanalyse. Aber für ein Partypublikum, das gerne zu Songs aus den Genres Schlager, Discofox, Charts und 90er feiern möchte – für diesen Querbeet-Mix sah er Potenzial. Und nahm den Umbau in Angriff.

Nach einem gelungenen Auftakt will Riewald mit seinem Team den Besuchern ständig wechselnde DJs – vorwiegend aus dem Ruhrgebiet – und immer wieder bekannte Gesichter auf der kleinen Bühne präsentieren. „So nah wie bei uns kommen die Gäste in der Regel nicht an die Stars heran“, verweist Riewald auf die ohnehin familiäre Gästestruktur, die die Nina-Familie auch in Bottrop ausmache.

Fest stehen bereits einige Livegäste für die kommenden Wochen. So wird am 15. März (Freitag) Norman Langen zu Gast sein, am 22. März (Freitag) Michael Fischer , am 29. März (Freitag) Oli P., an 30. März (Samstag) Willi Herren und am 5. April (Freitag) Olaf Henning. „Tommy Steiner wird an vielen Abenden die Funktion des Moderators übernehmen“, freut sich Riewald über die prominente Unterstützung des „Die Fischer von San Juan“-Sängers, der auch immer wieder zur Freude des Publikums ein paar Lieder singen werde.

Geplant sind nicht nur Live-Auftritte bekannter Stars. Auch werden in der Nina Mottopartys stattfinden. Am 16. März (Samstag) ist beispielsweise eine 90er-Party geplant, zu der das Lokal aufwendig dekoriert wird, damit die jungen und jung gebliebenen Gäste gemeinsam in einem besonderen Ambiente feiern können. „Die Leute sollen einfach Spaß haben“, legt Riewald die Richtschnur fest.

Zum Lokal gehört die kleine Nina-Lounge, die beispielsweise für kleine Gruppen gemietet werden kann. Auch gibt es Specials für Gruppen oder Geburtstage im Party- und Tanzlokal, das jeweils freitags, samstags und vor Feiertagen ab 21 Uhr seine Türen öffnet.