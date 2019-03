Wurden artenschutzrechtliche Bestimmungen beachtet?

Baumfällungen an der Losserstraße

Gronau -

Kritik an der Verwaltung hat GAL-Ratsmitglied Udo Buchholz im Zusammenhang mit Baumfällungen auf einem Grundstück an der Losserstraße (WN berichteten) geäußert. Insbesondere bedauert er, „dass die Gronauer Verwaltungsspitze nicht eigenständig zu klären versucht, ob bei den Fällungen an der Losserstraße die artenschutzrechtlichen Bestimmungen beachtet wurden“.