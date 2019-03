Dinge in die richtige Richtung bringen

Gespräche mit Bewohnern und ein Rundgang durch das Haus (28 Einheiten für betreutes Wohnen, 34 stationäre Plätze) standen ebenso auf dem Programm wie eine Diskussion mit Pflegekräften. Lange sei über das Thema Pflege nicht so intensiv gesprochen worden wie aktuell. „Und wir ziehen alle Register dafür, die Dinge in die richtige Richtung zu bringen“, so der Minister. Ein Bemühen, das – auch wenn nicht alle Verbesserungen in vollem Umfang und sofort greifen – durchaus anerkannt wurde. Das jedenfalls war einem Kompliment zu entnehmen: „Vor zwei Jahren wusste ich nicht, wer Gesundheitsminister ist – jetzt weiß ich es“, so die Mitarbeiterin mit Blick darauf, dass Spahn viel angeschoben habe. Und dann folgte auch gleich eine Bitte: „Wenn Sie mal Bundeskanzler werden, wünsche ich mir, dass Sie uns nicht vergessen. . .“

Trotz aller Freundlichkeiten ging es auch um die Probleme, die Pflegekräften unter den Nägeln brennen: Etwa fehlendes Personal. Spahn verwies hier auf die 13 000 neuen Stellen, die aktuell geschaffen wurden. Zu schaffen macht den Pflegenden aber auch die hohe Belastung – emotional, körperlich und zeitlich. Oder das veränderte Klientel (Schwerstpflegefälle, schwerst demente Bewohner), um die es fast immer geht. Und da ist der – immer wieder beklagte – Mangel an Zeit für Bewohner und Angehörige. „Dabei gibt der Beruf, gibt der Kontakt mit Bewohnern und Angehörigen auch viel zurück“, wurden die positiven Seiten nicht verschwiegen.

Weitere Stichworte des Gedankenaustausches waren das Zusammenspiel von Ärzten und Pflegeeinrichtungen, die Schaffung einer betrieblichen Gesundheitsförderung und das Image der Pflege. Das von Pflegewissenschaftlern entwickelte Modell, die Zahl der Fachkräfte zu reduzieren und dafür die Zahl der Hilfskräfte aufzustocken, um so den Beruf wieder attraktiver zu machen, wurde kritisch gesehen. „Ich sehe viel Skepsis“, nahm Spahn die Reaktion der Fachkräfte aus der Runde mit – eine Entscheidung in dieser Frage habe er noch nicht getroffen.