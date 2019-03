Auf der Suche nach „een Mann för Quoten-Rita“

Zum Inhalt und zur Besetzung teilt die KLJB mit: Die Brüder Jörg (Christian Schöpping) und Manfred Jansen (Markus Schöpping) führen gemeinsam mit den Eltern den landwirtschaftlichen Hof. Ihre Eltern möchten endlich die Nachfolge regeln. Da der Hof aber nur eine Familie ernähren kann, muss einer der beiden Söhne sich nach etwas anderem umsehen. Keiner der beiden Jungs will aber das Feld freiwillig räumen.

Die Eltern ( Thorben Nollmann und Mareen Fleer) setzen daraufhin ein Ultimatum: Wer von den zweien bis Ende des Jahres eine Braut gefunden hat, wird den Hof übernehmen. Für den anderen hat Mutter Martha schon eine gute Partie im Auge: Die Tochter des Nachbarhofes, genannt „Quoten-Rita“. Rita (Stephanie Detert) ist ein nettes Mädchen, dabei aber leider sehr direkt. Weder für Manni noch Jörg kommt diese Lösung in Frage. Die Eltern von Rita (Sebastian Leudern und Hanna Huesmann) haben langsam schon Sorge dass ihre Rita alleine bleiben könnte.

Als zwei Urlauberinnen, Heidi (Katharina Albers) und Nicole (Kathrin Elskamp), Ferien auf Jansens Hof machen, verdrehen diese Manni und Jörg den Kopf und wollen ihnen helfen, jeweils den Hof zu übernehmen. Beide Paare wollen den Eltern nur vorspielen, dass sie zusammen sind, aber aus Spaß wird Ernst. Nun haben beide Söhne eine Braut gefunden und damit ist das Problem wieder nicht gelöst.

Der Rinderkäufer Achmed Abdulla (Paul Pliekter) aus Saudi-Arabien und ein jahrelang verborgenes Geheimnis sorgen schließlich für ein unerwartetes Finale auf der Bühne. . .

Unterstützt werden die Schauspieler von Simon Bruns, Anna Weiler, Klemens Bröker, Laura Rotermann und Lena Dankbar hinter den Kulissen.

Alle Aufführungen finden im „Dinkelhof“ an der Alstätter Straße 86 in Gronau statt. Die Premiere ist am 6. April (Samstag) ab 15 Uhr im Rahmen eines Seniorennachmittags. An diesem Tag werden zur Aufführung Kaffee und Kuchen serviert. Anmeldungen für den Seniorennachmittag sind zu richten an: Michael Sundermann, ✆ 0151 43140151 oder Matheo Terfort, ✆ 0170 7089475. Weitere Aufführungen sind am 7., 13. und 14. April jeweils um 19.30 Uhr vorgesehen.