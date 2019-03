Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 35

Enschede -

Auf der Autobahn 35 zwischen Enschede und Almelo muss in den kommenden Wochen zeitweise mit Verkehrsbehinderungen und Umleitungen gerechnet werden. An mehreren Wochenenden sowie zusätzlich in einigen Nächten wird die Fahrbahn abschnittsweise saniert. Am heutigen Freitag um 20 Uhr beginnen die Arbeiten im Anschnitt zwischen Almelo-Süd und dem Autobahndreieck Azelo in Fahrtrichtung Enschede. Sie dauern bis Montag 5.30 Uhr und nehmen auch die Nacht von Montag auf Dienstag (11. auf 12. März) von 20 bis 5.30 Uhr in Anspruch. Auf der A1 zwischen Azelo und dem Abzweig Buren ist nur ein Fahrstreifen frei. Dieselbe Situation ergibt sich zwei Wochen später (22. bis 25. März sowie die Nacht vom 25. auf den 26. März).