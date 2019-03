Müll sammeln mit dem Kanu

Epe -

Zum 14. Mal in Folge beteiligt sich der Kanu-Sport-Verein Epe an der Müllsammelaktion der Stadt Gronau, die am 16. März (Samstag) stattfindet. Treffen der Teilnehmer ist um 10 Uhr am Vereinsheim (am Freibad Epe). Dies ist zugleich die erste Aktion nach der Jahreshauptversammlung des Vereins, die mit einem Frühstück im Vereinshaus in den Bülten eingeleitet wurde. Nach einer Tourenbewertung der letzten Saison wurden den Mitgliedern während der Versammlung 13 neue Fahrtenplanungen für 2019 zur Auswahl vorgestellt, darunter unter anderem Kanutouren auf der Hase, der Ems, der Vechte, der Werse und der Lippe. An Kanuwanderungen Interessierte können sich mittwochs ab 18 Uhr am Vereinshaus in der Nähe des Eper Freibades informieren, teilt der Verein mit.