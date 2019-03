Chancen für behinderte Menschen

Vor rund 330 Gästen (auch aus Gronau) berichtete er, dass schon in der Entstehungsphase des BTHG ein anderes Klima geherrscht habe: „Wir haben nicht mehr nur über Menschen mit Behinderung gesprochen, sie waren selbst beteiligt, saßen mit am Verhandlungstisch und haben sich mit Beiträgen schriftlich und mündlich eingebracht.“

Das Gesetz lenke den Blick auf den individuellen Menschen, seine Wünsche und Ziele, aber sei auch „furchtbar bürokratisch“, weil nicht mehr pauschal abgerechnet werde, sondern zwischen Leistungen zum Lebensunterhalt und Fachleistungen der Behindertenhilfe unterschieden werden müsse. Einrichtungen wie der Wittekindshof bekommen eine neue Rolle als Vermieter, Menschen mit Behinderung und ihre rechtlichen Betreuer und Angehörigen müssten verschiedene Anträge stellen, um auch weiterhin die finanzielle Unterstützung wie bisher zu bekommen.

„Wir haben den Systemwechsel gewollt und müssen die Chancen nutzen“, betonte der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Matthias Löb . Durch das neue Gesamtplanverfahren werden Menschen mit Behinderung direkt beteiligt und gefragt, was sie sich wünschen und welche Unterstützung sie benötigten, damit Barrieren nicht ihren Alltag behindern. Löb zeigte dabei aber auch den Spagat auf, den die Landschaftsverbände leisten müssten, weil es Grenzen des Finanzierbaren gebe.

Konkret wurde es in einer zweiten Gesprächsrunde. Felix Bilbang lebt in Vlotho in der eigenen Wohnung und wird durch den Wittekindshof ambulant unterstützt: „Wir haben jetzt gewisse Mitspracherechte. Außerdem können wir wählen, ob wir in der Werkstatt oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten wollen“, erklärte Bilbang. Er freut sich, dass durch das BTHG das Rückkehrrecht in die Werkstatt festgelegt sei, das Sicherheit beim Schritt aus der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt schaffe.

Für den Angehörigenbeirat betonte Dr. Regina Wiedemann, dass Angehörige durch das BTHG nicht überfordert werden dürften. Sie forderte kompakte und vor allem gut verständliche Informationen, damit alle wissen, wann wo welche Anträge gestellt werden müssen. Die neue Teilhabeplanung bewertet sie positiv.

Der Wittekindshofer Vorstand, Pfarrer Professor Dr. Dierk Starnitzke, kündigte an, dass der Wittekindshof in den nächsten Wochen mit einem Brief mit Checklisten, aber auch bei den Jahresversammlungen der Angehörigen und rechtlichen Betreuer umfassend über das BTHG und den Umsetzungsfahrplan informieren werde.

Außerdem würden im Wittekindshof neue Organisationseinheiten eingerichtet, so genannte Sozialdienste. Sie hätten die Aufgabe, die Menschen mit Behinderungen und ihre gesetzlichen Betreuer in allen Fragen rund um das BTHG zu beraten und zu begleiten. „Die komplexen Systemveränderungen bewältigen wir nur, wenn alle Beteiligten gut zusammenarbeiten. Wenn das gelingt, bietet das Gesetz gute Chancen, dass Menschen in großer Verschiedenheit selbstverständlich zusammenleben.“