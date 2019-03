Auf Knopfdruck Leben retten

Den Begriff „Herzschlag“ hat sich im Zusammenhang mit Defibrillatoren die Bürgerstiftung Gronau für das Jahr 2019 auf die Fahnen geschrieben. Ihr Ziel: Das Wissen um Defis in der Bevölkerung stärker zu verankern, die Standorte der vorhandenen Geräte bekannter zu machen und Lücken im Standortmosaik durch die Anschaffung neuer Defibrillatoren zu schließen.

Die Arbeit in diesem umfangreichen Projekt soll auf mehreren Ebenen angegangen werden, machen Stephanie Klaas und Kyra Prießdorf im Gespräch mit der WN-Redaktion deutlich. An einem ersten Treffen einer Projektgruppe haben vor wenigen Tagen Mitglieder der Bürgerstiftung, aber auch Fachleute aus dem Bereich Medizin und Rettungswesen teilgenommen. Felizita Söbbeke, Kyra Prießdorf und Stephanie Klaas (Bürgerstiftung) haben dabei gemeinsam mit Dr. Heiner Woltering (Mediziner), Martin Bültmann (Feuerwehr); Dr. Willy Wenner (Stifterrat / Mediziner), Patrick Bröckers (Firma Opwoco) und Sascha Vocke (DRK) die nächsten Schritte geplant.

Als erste Aufgabe wurde die Identifizierung und Auflistung aller Defi-Standorte in der Stadt festgelegt. Nachgedacht wird in diesem Zusammenhang über die Anlegung einer Standortkarte. „Möglicherweise kann diese Auflistung aber auch in einer benutzerfreundlichen App erfolgen“, so Klaas und Prießdorf.

Ausgehend von dieser Standortanalyse sollen Lücken im System geschlossen werden. Klaas: „Um eine perfekte Streuung zu erreichen, sollen neue Geräte angeschafft werden und selbstverständlich regelmäßig gewartet werden.“

In einem weiteren Schritt möchte die Bürgerstiftung Schulungen für die breite Bevölkerung anbieten. „Die Bürger sollen informiert und sensibilisiert werden. Das soll helfen, die Hemmschwelle herabzusetzen, die Geräte im Notfall verzögerungsfrei zu nutzen“, so Prießdorf und Klaas. Die Schulungen können auf verschiedene Weise erfolgen – per praktischer Vorführung, über Social-Media-Kanäle, durch Filme oder Plakate.

Die Bürgerstiftung geht davon aus, dass für die Realisierung des Projekt viel Geld notwendig ist. Klaas: „Wir hoffen hierbei auf weitere Sponsoren, die sich bei diesen lebensrettenden Projekt einklinken möchten.“

Grundlage für alle weiteren Schritte ist aber zunächst einmal die Erfassung der heute schon vorhandenen Standorte mit Defibrillatoren. Und dafür bitten die Verantwortlichen der Bürgerstiftung um Unterstützung: „Wir bitten alle Unternehmen und Personen, die einen Defibrillator in ihrem Umfeld oder Gebäude haben, sich unter der E-Mail-Adresse martin.bueltmann@gronau.de zu melden und den Standort zu benennen.“ Er wird sich bei eventuellen Fragen per Mail zurückmelden.

Die Verantwortlichen der Bürgerstiftung hoffen auf ein schnelles und großes Echo auf diese Anfrage: „Wir sind auf die Zusammenarbeit mit allen Gronauer und Eper Bürgern angewiesen. Die zusammengetragenen Informationen sind grundlegend für den Projektverlauf“, werben Klaas und Prießdorf um breite Unterstützung.