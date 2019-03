Sieben junge Verbalakrobaten beim 15. Poetry Slam

Gronau -

Programmkoordinator und Moderator Marian Heuser hat zum 5. April (Freitag) sieben Wortakrobaten, Autoren und Dichter zum Poetry Slam in das Atrium des Cinetech-Kinos eingeladen. Die Besucher dürfen sich erneut auf einen herzerfrischend wortgewaltigen Schlagabtausch freuen. Zum 15. Mal findet der Gronauer Poetry Slam in der Regie der Kulturbüro Gronau GmbH und der Familienbildungsstätte statt. Immer wieder entpuppt sich dieses charmante Veranstaltungsformat als Publikumsrenner. Schließlich ist der Besucher nicht nur bloßer Konsument; Vielmehr bildet er mittels Applaus und Stimmkarten auch die Jury. Mittendrin also, statt nur am Rande dabei.