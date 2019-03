Konzert am 16. März in der „Turbine“

Gronau -

Wenn am 17. März die Flüsse in Irland grün gefärbt werden und fröhliche Paraden durch die Städte ziehen, dann ist St. Patrick’s Day. Was liegt da also näher, als den irischen Feiertag mit guter Musik und einem gepflegten Kaltgetränk von der grünen Insel einzuläuten: In der Turbine des Rock’n’Popmuseums wird am 16. März (Samstag) St. Patrick‘s Night mit der Band Tone Fish gefeiert.