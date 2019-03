Wer ist Ihr Favorit für den Chefsessel im Rathaus?

Die Sozialarbeiterin Sonja Jürgens gehört dem Gronauer Rat seit 2009 an. Rainer Doetkotte ist Angestellter einer Kranken- und Pflegeversicherung, seit 2004 im Rat aktiv und stellvertretender Bürgermeister der Stadt. Christoph Leuders hat seine Kandidatur erst relativ spät in den Ring geworfen. Der Student (Wirtschaftsingenieurwesen) räumt ein, keine politischen Erfahrungen zu haben, ist aber davon überzeugt, „dass ich frischen Wind in die Verwaltung bringen kann“.

Von 8 bis 18 Uhr sind am Sonntag die Wahllokale geöffnet, im Anschluss kann der Ausgang der Wahl im Wahlstudio im Rathaus verfolgt werden. Mit den ersten Ergebnissen wird gegen 18.30 Uhr gerechnet. Eine Übersicht der Wahlergebnisse können Interessenten am Wahlabend auch unter gronau.de in der Rubrik „Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters am 10.03.2019“ abrufen.

Alternativ zu den Informationen auf der städtischen Homepage ( gronau.de ) können die Wahlergebnisse über die kostenlose App „Votemanager“ verfolgt werden. Auch die Westfälischen Nachrichten werden aktuell aus dem Rathaus berichten.

Wer will, kann aber auch schon heute im Rahmen eines WN-Votings seinen Favoriten für das Amt des Bürgermeisters wählen. Klicken Sie an, wem Sie Ihre Stimme geben wollen.