Bahnstrecke nach Unfall gesperrt

Der Bahnverkehr auf der Strecke Gronau-Enschede ist derzeit nach einem Zwischenfall am Bahnübergang Klosterstiege voraussichtlich für mehrere Stunden unterbrochen. Nach ersten Angaben der Polizei wurde gegen 14.15 Uhr ein Mensch von einem in Richtung Gronauer Bahnhof fahrenden Zug erfasst und getötet. Polizei und Feuerwehr rückten an die Unglücksstelle aus, Rettungskräfte betreuten vor Ort die im Zug befindlichen Passagiere. Für die Reisenden wird nach Angaben der Bahn ein Ersatzverkehr eingerichtet. Die Klosterstiege ist im Bereich der Unfallstelle gesperrt.