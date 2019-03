Der Bahnverkehr auf der Strecke Gronau-Enschede war am Freitagnachmittag nach einem Zwischenfall am Bahnübergang Klosterstiege für mehrere Stunden unterbrochen. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 14.15 Uhr ein Mann von einem in Richtung Gronauer Bahnhof fahrenden Zug erfasst und getötet. Er hatte, so teilte die Polizei am Abend mit, offenbar versucht, die Gleise trotz geschlossener Schranken zu überqueren.

Polizei und Feuerwehr rückten zur Unglücksstelle aus. Rettungskräfte betreuten vor Ort den Zugführer und die Zug-Passagiere. Sie wurden später mit einem Bus zum Bahnhof Gronau gebracht.

Der Bahnübergang blieb für die Dauer der Bergung und der polizeilichen Maßnahmen bis 17.20 Uhr gesperrt. Der Zugverkehr wurde danach wieder aufgenommen, teilte die Bahn mit.