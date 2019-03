Probepredigten und Probekatechesen

Für die Wiederbesetzung der Pfarrstelle 3 (Paul-Gerhardt-Heim) stehen Pfarrer Willy Bartkowski und Pfarrer Niels Nieborg zur Wahl. Pfarrer Nieborg hält seine Probepredigt im Gottesdienst am 17. März um 9.30 Uhr in der Ev. Stadtkirche. Für die Gemeinde besteht beim Kirchkaffee die Möglichkeit, mit dem Bewerber ins Gespräch zu kommen. Die Probekatechese findet am 17. März um 11.30 Uhr im Thiemann-Haus statt.

Die Probepredigt von Pfarrer Bartkowski findet am 31. März im Rahmen des Vorstellungsgottesdienstes der Konfirmanden um 11 Uhr in der Ev. Kirche Epe statt, die Probekatechese am 1. April (Montag) um 15.30 Uhr im Rahmen des Unterrichtes für die Konfi-Kids.