Mit Benzin sollen drei Männer im Dezember 2017 eine Spielothek an der Enscheder Straße in Brand gesetzt haben, um die Spuren einer anderen Straftat zu verwischen: An dem Tag wollte die Stadt Gronau Einnahmen des Lokals aus versiegelten Automaten einziehen, mit denen Vergnügungssteuer-Schulden beglichen werden sollten. Die Männer sollen vorher 13 Automaten aufgebrochen und das gepfändete Geld herausgenommen haben – vermutlich rund 15 000 Euro.

Die Anklage gegen sie lautet unter anderem auf versuchten Mord in sieben Fällen, weil in dem Geschäfts- und Wohnhaus sieben Bewohner hätten umkommen können. Die Männer hätten um etwa 5.25 Uhr „heimtückisch“ das Gebäude in Brand gesetzt, erklärte der Staatsanwalt beim Prozessauftakt am Freitag am Landgericht Münster.

Die Angeklagten – ein heute 31-Jähriger aus Gronau, ein 32-Jähriger aus Düsseldorf und ein 47-Jähriger aus Herne – hätten „gewusst, dass sich nachts viele Mieter im Haus aufhielten und zu Tode kommen konnten“, sagte der Staatsanwalt. „Die Ausbreitung und die Druckwelle des Brandes konnten sie nicht kontrollieren. Es bestand Gefahr für Leben und Gesundheit.“ Eine Mieterin ist im Verfahren Nebenklägerin und war am Freitag durch einen Anwalt vertreten.

Laut Strafkammer hatte die Spielothek über die Steuerschulden bei der Stadt hinaus Rückstände auch bei den Automatenverleihern in Höhe von rund 11 500 Euro. Die beiden jüngeren Angeklagten verweigerten am Freitag die Aussage. Der Gronauer war früher Teilzeitmitarbeiter der Spielothek und soll in der fraglichen Nacht als Kunde im Lokal gewesen sein. Der 32-Jährige war zur Tatzeit Geschäftsführer und soll von einer Wohnung im Haus aus, die er mietfrei nutzte, das Benzin per Fernzündung in Brand gesetzt haben.

Der 47-Jährige wiederum war über mehrere Jahre Inhaber der Spielothek. Er hatte das Geschäft zwischenzeitlich abgegeben und arbeitete als Honorarkraft mit, sagte er aus. In der Tatnacht habe er das Lokal um kurz vor fünf Uhr verlassen und sei mit dem Auto zu seiner Familie nach Herne gefahren. Die beiden anderen Angeklagten hätten ebenfalls die Spielothek verlassen und noch eine Weile vor dem Gebäude gestanden. Er selbst habe von dem Feuer „erst zwischen 6.30 und 7 Uhr“ per Telefon erfahren.

Der Prozess wird fortgesetzt.