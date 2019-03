Solo als Herausforderung für Trio

Mit einem Longtailboot erreichten die Gesangstalente ihre Hotelzimmer in einer Wasser-Bungalow-Anlage im Nationalpark Khao Soks auf dem Chiao Lan See. Ideale Voraussetzungen also für intensive Proben ohne Ablenkung. Und damit die Konzentration durch nichts gestört wurde, mussten die Teilnehmer sogar ihre Handys abgeben. „Das kam für uns überraschend, ich war aber völlig entspannt“, erinnert sich Joana , die mit Shanice Porkar (18) aus Ladenburg und Ecem Safa (22) aus Neuhausen in ein Gesangstrio kam. Gemeinsam mit Shanice, die beim Recall in Ischgl besonders von Dieter Bohlen gelobt worden war, hatte Joana in Österreich bereits einen Auftritt erfolgreich absolviert und die Jury mit „Wolfes“ von Selena Gomez überzeugt. Sollte das ein gutes Omen sein?

Unterstützt von den Vocalcoaches Juliette Schoppmann und Prince Damien hatten sie die Aufgabe, bis zum nächsten Tag gemeinsam ein Lied einzustudieren. Noch arg gebeutelt vom Jetlag und durchaus nervös hatten die drei jungen Frauen nicht nur „Solo“ von Clean Bandit feat. Demi Lovato gesanglich so zu üben, dass sie am nächsten Tag auf einer schwimmenden Plattform vor beeindruckender Kulisse ein positives Bild hinterlassen. Kombiniert werden musste dies mit einer ebenso überzeugenden Choreographie.

Wie die 17-jährige Gronauer sich in der exotischen Umgebung bemüht hat und ob ihr Einsatz von Erfolg gekrönt war oder ob sie nach dem ersten Auftritt vor den Juroren Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo schon ihre Koffer wieder packen musste, das können die Zuschauer am heutigen Samstag ab 20.15 Uhr auf RTL sehen.

Erst nach vier Sendungen, die in Thailand produziert werden, wird feststehen, wer am 6. April (Samstag) bei der ersten Live-Show in Deutschland auf der Bühne stehen wird.