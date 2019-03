Die Pfarrgemeinde St. Agatha stellt in diesem Jahr die Fastenzeit unter das Motto „Mensch, wo bist du?“. Aufgegriffen wird damit das Thema des neuen Misereor- Hungertuches, das zum kommenden Wochenende auch in allen Kirchen und Kapellen Epes zu sehen sein wird. Die Eperaner will die Gemeinde mit einem großen Banner (vier mal neun Meter) an den beiden Giebelseiten der Pfarrkirche aufmerksam und neugierig machen.

Das Hungertuch trägt den Titel „Mensch, wo bist du?“ und ist in diesem Jahr vom deutschen Künstler Uwe Appold entwickelt und realisiert worden. „Mit unseren zahlreichen Aktionen, die wir in der Fastenzeit anbieten, wollen wir die Eperaner einladen, der Relevanz dieser Frage für das eigene Leben nachzugehen und im Entdecken und Entschlüsseln des Hungertuches eigene Antworten zu finden“, so Pfarrer Thorsten Brüggemann ,

Folgende Aktionen sind geplant:

► Predigtreihe in allen Gottesdiensten zum Hungertuch an den Fastenwochenende : Zu folgenden Themen wird gesprochen: „Wo stehe ich?“ (Pfarrer Jestin Sam OIC, 9./10 März); „Ein Haus bauen“ (Pastoralreferentin Anne Grothe ; 16./17. März(; „Ich bin dabei!“ (Pfarrer Ludger Reckers, 23./24. März); „Das Leben finden“ (Pfarrer Thorsten Brüggemann, 30./31. März); „An die Ränder gehen“ (Eine-Welt-Kreis und Pastoralreferentin Christiane Hölscher, 6./7. April).

► Kreativer Besinnungstag mit Christiane Hölscher: An diesem Tag (30. März, 9 bis 16 Uhr Pfarrhof) machen sich Interessierte auf, um durch das Entdecken und Entschlüsseln des Hungertusch-Textes „Mensch, wo bist Du?“ eigenen Antworten zu finden: Wer bin ich? Wo stehe ich? Wofür stehe ich auf? Schritt für Schritt werden die persönliche Gedanken symbolisch in ein eigenes Dialogbild zum Hungertuch einfließen, das aus denselben Materialien wie das Hungertuch des Künstlers Uwe Appold gestaltet werden wird.

Mitbringen zu bringen sind etwas Erde von zu Hause oder einem für den Teilnehmer wichtigen Ort, alte Kleidung, falls vorhanden Pinsel, Schere, ggf. Laubsäge, zehn Euro als Materialkostenanteil, einen kleinen Beitrag für das Buffet zum Mittagessen. Anmeldung bis zum 25. März im Pfarrbüro (maximal 20 Personen).

► Digitale Fastenimpulse (Ansprechpartnerin Anne Grothe): Jeden Donnerstag in der Fastenzeit verschickt die Pfarrei als WhatsApp oder E-Mail eine neue Fastenidee: Worauf könnte ich in den nächsten sieben Tagen verzichten? Vorgeschlagen werden verschiedene Verzichts-Aktionen, die fair und gerecht sind, die der Umwelt helfen oder die dem Einzelnen ganz persönlich guttun können. Außerdem wird wöchentlich zu Unternehmungen eingeladen, die zum Wochenthema passen.

So funktioniert es: Interessierte können die Telefonnummer ✆ 0151 15515983 in ihren Kontakten unter dem Namen „Fasten-Impulse“ speichern und eine WhatsApp mit „Start“ an den Kontakt schicken. Alternativ ist es möglich, eine E-Mail mit der Betreffzeile „Fasten-Impulse“ und dem Inhalt „Start“ an grothe-a@bistum-muenster.de zu schicken. Die Teilnehmer erhalten alle Impulse als WhatsApp-Nachricht oder als E-Mail. Abmeldung per WhatsApp oder E-Mail mit „Ende“. Alle Impulse auch online.

► Bibliolog zu Adam und Eva und der Sache mit der Schlange : Gemeinsam mit Anne Grothe tauchen die Teilnehmer mit der Methode des Bibliologs in die Gefühlswelt von Adam und Eva ein und bringen sie zum Sprechen. So wird in einem besonderen Bibelgespräch die bekannte Paradieserzählung lebendig (Mittwoch, 13. März, 19.30 Uhr, Pfarrhof).

► Versöhnungsgang : Anne Grothe und Thorsten Brüggemann nehmen die Teilnehmer am 7. April (Sonntag) um 16.30 Uhr ab der St.-Agatha-Kirche mit auf einen Weg, der Zeit und Raum gibt, das eigene Leben und die Beziehungen zu den Mitmenschen und zu Gott in den Blick zu nehmen. „Es ist ein Gang mit verschiedenen Stationen in Epe . An jeder Station gibt es einen Impuls, der nachfolgende Weg lädt zum Nachsinnen ein. Zum Abschluss besteht auch die Möglichkeit zum Beichtgespräch“, so die Gemeinde.