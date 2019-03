Seit 53 Jahren lebt Ismat Ficilar in Epe . Er bezeichnet sich selbst als Pielepatt. Dass sich die Bewerber einer kommunalen Wahl in einer Extra-Veranstaltung den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund stellen – das hat er noch nicht erlebt. Dafür zeigte er sich am Donnerstag im Treff des Türkischen Arbeitnehmer-Kulturvereins dankbar. Die drei Kandidierenden für die Bürgermeisterwahl sind von dem Verein sowie der türkisch-islamischen Gemeinde eingeladen worden. Burak-Sedat Sakinc , stellvertretender Vorsitzender des Integrationsrates, moderiert.

Was Integration angeht, zeigt sich der junge Christoph Leuders optimistisch: Für seine Generation sei ein offener Umgang miteinander selbstverständlich. Sonja Jürgens weist auf ihre Erfahrungen als Sozialarbeiterin im Stadtwesten hin. Rainer Doetkotte witzelt, dass Burat-Sedat Sakinc Sohn eines Gastarbeiters sei – und er selbst Sohn eines Gastwirts. Alle drei Kandidaten beteuern, dass es ihnen wichtig sei, miteinander ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben.

Wo drückt der Schuh? Wenig überraschend sind es vor allem Themen, die jedem anderen Gronauer und Eperaner auch auf den Nägeln brennen: Die mangelnde ärztliche Versorgung wird beklagt, vor allem die fehlende Kinderstation. Der Vorschlag kommt, angehende Mediziner mit einem kommunalen Stipendium an Gronau zu binden. Die Innenstadtentwicklung und die Urananreicherungsanlage sind weitere Themen.

Es kommen auch Probleme zur Sprache, die die muslimische Gemeinschaft betreffen: Dass es kaum Möglichkeiten gibt, die Verstorbenen in Gronau nach eigenen Ritualen zu bestatten, spricht Abdulselam Gürbüz von der türkisch-islamischen Gemeinde an. Christoph Leuders zeigt sich schockiert. Rainer Doetkotte sagt, dass die einst vorgesehene Fläche auf dem evangelischen Friedhof immer noch offen sei. Alle drei Kandidaten versprechen, sich des Themas anzunehmen. Das gleiche gilt für das Raumproblem an der Moschee. „Wir brauchen mehr Platz für soziale Räume“, sagt Gürbüz und kritisiert, dass entsprechende Anträge – aus in seinen Augen fadenscheinigen Gründen – bislang blockiert worden sind. Mumtaz Simsek, ehemaliger Vorsitzender des Kulturvereins, spricht an, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund immer noch schwerer einen Ausbildungsplatz bekommen als deutsche.

Heute, meldet sich Ismat Ficilar zu Wort, würde bei Flüchtlingen darauf geachtet, dass sie sofort deutsch lernen. „Bei uns war das nicht der Fall, als wir hierhin kamen“, bedauert er. Doch trotz der Kritikpunkte schimmert nicht nur bei ihm durch, dass er sich in Gronau bzw. Epe wohl fühlt.