Faszinierende Exponate geschaffen

Besucher der Gronauer Kindergärten, von Schulen sowie der Familienbildungsstätte fanden sich am Freitagmittag in der Mensa der Gesamtschule (GSG) ein, die in eine Galerie für die interessanten Werke verwandelt worden war.

Nach lautstarker Begrüßung durch die Trommel-AG der GSG gratulierte Rektorin Ursula Steuer den Künstlern zu ihren Arbeiten: „Obwohl ihr unterschiedlichen Schulen angehört, ist deutlich zu sehen: Praktisches Miteinander schafft Gemeinsamkeiten.“ Unterstützung hatten die Bildungsakteure durch den Künstler James Škunca erhalten, der als externe künstlerische Fachkraft hinzugezogen wurde. „Mit dieser Ausstellung verfolgen wir zwei Ziele: Zum einen möchten wir zeigen, was die Jugendlichen gebaut haben. Zum anderen soll die Ausstellung Anreize bieten, sich den Bildungsakteuren anzuschließen, damit die ,Fachmesse für Bildungsakteure‘ fest etabliert werden kann“, erläuterte Škunca.

Begeistert von der Vielfalt an Kreativität zeigte sich auch Bürgermeisterin Sonja Jürgens: „Wer Bildungsakteur ist, der hat etwas geformt, also eine Idee in die Tat umgesetzt“, betonte sie mit Blick auf das knallrote Auto aus Dachlatten, das in der Georgschule entstanden ist. „So kann man auch gut verstehen, dass die Fachmesse für Bildungsakteure mit dem heutigen Tag nicht beendet ist.“

Im „Haus der Begegnung“ am Jöbkesweg 5 können die Unikate vom kommenden Montag bis Freitag (15. März), jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr noch besichtigt werden, so die Bürgermeisterin.

Abschließend nutzten die Bildungsakteure die Gelegenheit zu einem Erinnerungsfoto nutzen – getreu dem Motto: „We can do it.“