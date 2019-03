Pulse of Europe (PoE) ist eine 2016 in Frankfurt am Main gegründete Bürgerbewegung (seit 2017 ein eingetragener Verein), die nach eigenen Worten „keine parteipolitischen Ziele verfolgt, keiner Interessengruppe verbunden und überkonfessionell ist.“ Pulse of Europe finanziert sich aus Spendengeldern und erklärt sich betont unabhängig von europäischen Institutionen oder Parteien. Charakteristisch sind die PoE-Kundgebungen am jeweils ersten Sonntag im Monat in beteiligten Städten, die es inzwischen in 21 Ländern gibt. Ziel ist „der Erhalt und die zukunftsfähige Gestaltung eines vereinten Europas“. Wobei auch hier Europakritik erlaubt sei, „weil wir an die Reformierbarkeit und Weiterentwicklung der Europäischen Union glauben“. Die Gronauer PoE-Gruppe schloss sich 2017 dem Netzwerk an.