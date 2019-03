Juwelen der Wiener Klassik

Bei der Wiener Klassik handelt es sich um eine Stilrichtung der europäischen klassischen Musik, die etwa von 1770 bis 1830 andauerte. Sie entwickelte sich in der Zeit der Aufklärung. Die Ziele der Französischen Revolution – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – nahmen die Komponisten in ihre Musikstücke mit auf.

Wien war das neue musikalische Zentrum geworden, es löste Italien ab. Joseph Haydn , Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven als herausragende Vertreter der Stilrichtung wurden zwar nicht in Wien geboren; die Stadt faszinierte sie aber so, dass sie sich dort niederließen.

Eine der wichtigsten musikalischen Formen dieser Epoche war die Sinfonie. Joseph Haydn schrieb über 100 Sinfonien, Ludwig van Beethoven neun und Wolfgang Amadeus Mozart 41. Doch auch vielfältige andere Werke flossen aus der Feder dieser drei Klassiker. So komponierte Haydn 14 Messen, von denen eine als Hauptwerk im Konzert des Städtischen Musikvereins Gronau zu hören sein wird.

Die „Missa in Tempore Belli“ (Messe in Zeiten des Krieges), auch „Paukenmesse“ genannt, zählt zu den schönsten, kraftvollsten und ergreifendsten Orchestermessen Haydns. Sie wurde für vier Solisten, vierstimmigen Chor, Orchester und Orgel komponiert. Haydns Verpflichtung als Leiter der Eisenstädter Hofkapelle bestand unter anderem darin, alljährlich zum Namenstag der Fürstin Maria Josepha eine neue Messe zu komponieren, die am darauffolgenden Sonntag gespielt wurde.

Österreich befand sich seit der Französischen Revolution fast ununterbrochen im Krieg gegen Frankreich. Französische Armeen unter dem jungen Napoleon besiegten systematisch die österreichischen Truppen und raubten ihnen ihre italienischen Besitztümer. Im ganzen Land herrschte Kriegsstimmung. Diese unruhige Stimmung reflektierte Haydn bei der Komposition seiner Paukenmesse. Das Werk beginnt strahlend und feierlich, verhaltene Stimmungen gehen in eine von Kraft und Dominanz geprägte Atmosphäre über, wobei die Soloinstrumente für klangreiche Abwechslung sorgen. Im lyrisch gehaltenen Agnus Dei ertönen bald nach Beginn leise Trommelwirbel, die eindringlich die heraufziehende Gefahr durch Napoleons Truppen beschreiben und langsam drohend in fast unheimlich klingende, dramatische Paukenschläge übergehen. Im abschließenden „Dona nobis pacem“, enden sie mit triumphalen Bläserfanfaren.

Zu Beginn des Konzerts am 31. März steht Beethovens Egmont Ouvertüre. Er komponierte sie 1810 auf Wunsch des Direktors des Wiener Hoftheaters, sie gehört zur Musik der gleichnamigen Tragödie Johann Wolfgang von Goethes, die das Leben des niederländischen Generals Lamoral van Egmont schildert.

Im Programm folgen die „Vesperae solennes de Confessore“ KV 339 von Mozart. Sie entsprechen der Liturgie für eine Vesper und umfassen sechs Sätze, darunter fünf Psalmen aus dem Alten Testament und das Magnificat aus dem Lukas-Evangelium. Der Name de „Confessore“ weist darauf hin, dass die Vesperae für den liturgischen Festtag eines heiligen Bekenners verfasst wurde, „solennes“ bedeutet feierlich und weist auf eine Orchesterbesetzung mit Pauken und Trompeten hin. Aufgeführt werden die Sätze Dixit Dominus, Laudate Dominum und Magnificat.

Aufführende sind die Städtischen Musikvereine Gronau und Rheine, Einstudierung Hans Stege, und das Symphonieorchester Rheine, Einstudierung Luis Gomes Andrade.

Als Gesangssolisten wirken mit Renate Lücke-Herrmann (Sopran), Christina Schmitt (Alt), Woongyi Lee, (Tenor) und Prof. Guido Heidloff (Bass). Die Gesamtleitung hat Hans Stege.

Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, ermäßigt für Schüler und Studenten zwölf Euro und an der Abendkasse 18 Euro, ermäßigt 15 Euro. Vorverkaufsstellen: Touristik Service, Wolbers City, Buchhandlung am Markt, Kaufhaus Nacke, Pfarrbüro St. Agatha und alle Chormitglieder.