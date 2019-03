Joana Kesenci beim DSDS-Auslandsrecall in Thailand

Gronau -

Fast zwölf Stunden im Flugzeug in der Luft, dazu der Jetlag – vielleicht waren das Ursachen, warum die Gruppe rund um die Gronauer DSDS-Teilnehmerin Joana Kesenci am Samstagabend die Jury in der RTL-Show nur bedingt überzeugen konnte. „Ich bin noch nie so weit geflogen“, erklärt die 17-jährige Schülerin – allerdings hob sich ihr Beitrag noch wohltuend vom dem ihrer Mitstreiterinnen ab.