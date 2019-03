Unfall am Gleis: Opfer identifiziert

Gronau -

Bei dem Mann, der am Freitagnachmittag am Bahnübergang Klosterstiege von einem Zug erfasst und tödlich verletzt wurde, handelt es sich um einen 64-jährigen Gronauer. Das teilte die Polizei am Sonntag mit, nachdem die Identität des Toten geklärt wurde. „Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird von einem Unfall ausgegangen“, so die Polizei. Der 64-Jährige wollte offenbar – trotz geschlossener Schranken – den Bahnübergang überqueren. Dabei wurde er von einem aus Enschede nach Gronau fahrenden Zug erfasst.