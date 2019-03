Stefan Nadicksbernd, Sparkassen-Regionaldirektor Gronau/ Epe , und Christian Kröger , Leiter des Beratungscenters Epe, gelang der Startschuss – ein Wurf in die Vollen – trotzdem. Danach gingen die Kegler vom „KC Pimp my Pin“, von den„Bowling Angels“ und „Kommando Korn“ auf die Jagd nach Trophäen.

Insgesamt kämpfen in diesem Jahr 106 Kegelclubs (21 Damenteams, 59 Herren- und 26 gemischte Clubs) um den Siegerpokal der Sparkasse Westmünsterland. Ausgetragen wird das Turnier auf den Bahnen des Gasthofs Thörner. Dort rollt die Kugel bis zum 6. April – gekegelt wird am 15., 16., 22., 23. sowie am 29. und 30. März. Auch am 5. und 6. April roll die Kugel.

Stefan Nadicksbernd wünschte allen Keglern zum Start viel Erfolg und „Gut Holz“. Und er zeigte sich überzeugt: „Sicher wird dieser Wettkampf wieder ein spannendes Erlebnis, in dem unsere Keglerinnen und Kegler ihr sportliches und gesellschaftlichen Können unter Beweis stellen.“

Welche Clubs am Ende das Rennen machen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Die WN werden nach jedem Wochenende die Zwischenstände veröffentlichen.

Die Siegerehrung mit der festlichen Pokal- und Preisübergabe findet am 3. Mai (Freitag) ab 19 Uhr im Hotel-Restaurant Ammertmann an der Nienborger Straße in Epe statt.