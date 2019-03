Feuerwehr ist gut aufgestellt

Feuerwehr , Ausrüstung, Einsätze und Ausbildung standen am Samstagabend während der Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr bei Bügener in Epe im Fokus. Im Namen der Wehrführung begrüßte Herbert Kleine, stellvertretender Leiter der Feuerwehr, die Mitglieder der Löschzüge, aber auch die Gäste aus Rat und Verwaltung und anderer Hilfsorganisationen.

Sicherheit kommt immer zuerst. Das gilt nicht nur für das Feuerwehrpersonal, sondern auch für die Menschen in unserer Stadt, stellte Bürgermeisterin Sonja Jürgens in ihrer Begrüßungsrede fest. Sicherheit bei Tag und Nacht zu gewährleisten, bedeute für das Feuerwehrpersonal auch immer hohes persönliches, zeitliches und professionelles Engagement.

Jürgens blickte zurück auf das Jahr 2018, erinnerte an Verkehrsunfälle, an Unwetter mit Starkregen und an den Großbrand an der Brookstraße, bei dem neben der kompletten Feuerwehr Gronau auch Kräfte der Feuerwehr Ochtrup und Ahaus sowie der Brandweer Enschede im Einsatz waren.

Darüber hinaus erwähnte sie auch die zahlreichen Übungen, die Einbindung der Jugendfeuerwehr und die Teilnahme an den Leistungswettkämpfen, bei denen in Gescher-Hochmoor sogar eine „gemischte“ Gruppe aus Feuerwehrkräften und Helfern des Technischen Hilfswerks Gronau an den Start ging. „Ich bin froh und dankbar, dass die Zusammenarbeit mit den anderen Hilfsorganisationen in Gronau so gut klappt“, stellte die Bürgermeisterin fest.

Sie nannte auch die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts der Feuer- und Rettungswache als freudiges Ereignis und lobte die gute Zusammenarbeit von Rat, Verwaltung, Feuerwehr und der bauausführenden Firmen. Im Namen der Stadt dankte Jürgens dem Feuerwehrpersonal für das unermüdliche Engagement. Dabei vergaß sie nicht die Mitglieder der Ehrenabteilung, die ihr Ehrenamt als Lebensaufgabe wahrgenommen hatten.