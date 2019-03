Populistische Propaganda durch Beispiele enttarnt

Unter Macht versteht man die Fähigkeit, etwas bewirken oder beeinflussen zu können. Macht ist darüber hinaus ein politisch-soziologischer Begriff, der für Abhängigkeits- oder Überlegenheitsverhältnisse verwendet wird. In letzter Konsequenz mündet darin der menschliche Wille im „Sein wie Gott“, so die Quintessenz von Paulus .

Als Ohnmacht wird nach seinen Worten im psychologischen Sinne das Gefühl von Hilflosigkeit bezeichnet. Seit jeher ist es menschliches Bestreben, die Ohnmacht durch Begrenzung von Autorität und Gewalt zu begrenzen. Erste nachweisliche Bemühungen gab es hierzu bereits zu Platons Lebzeiten in Griechenland, der die Aufgabe eines Staates in der Schaffung optimaler Voraussetzungen für den Bürger und gesetzlich garantierter Gerechtigkeit sah.

Im Hauptteil des Referates ging Paulus auf den Begriff „Populismus“ ein, der gerade in der Politik so beliebt ist, weil er nichts Bestimmtes meint. Grundprinzipien populistischer Weltanschauung fußen sprachlich und argumentativ in wenigen markanten Aussagen. Von populistischen Parteien bevorzugt genutzt würden auf- oder abwertende Begriffe, die Reduktion auf Grundkonflikte oder die Opferrolle der eigenen Gruppe.

Der Referent schälte typische Charakteristika populistischer Politik heraus und enttarnte, soweit in der Kürze möglich, das System populistischer Propaganda. Anhand zahlreicher Wortbeispiele wie „Lügenpresse“, „Untermenschen“ oder „Migrantenflut“ verdeutlichte er die daraus entstehenden Assoziationen. Durch Pauschalierungen und Entdifferenzierungen bestimmter Themen könnten Drohbilder entstehen, die wiederum Ängste erzeugen. Hinzu kämen populistische Versuchungen wie Teilhabe an der Macht, Zugehörigkeitserleben bis hin zur Legitimation der Ausübung von Gewalt.

Paulus plädierte für den unbedingten Fortbestand demokratischer Verhältnisse in unserer Gesellschaft. Nur so bleibe gewährleistet, dass gesetzliche Rahmenbedingungen eingehalten werden, Meinungsfreiheit bestehe sowie der Schutz der Bürgerrechte und die Einhaltung der Menschenrechte gewahrt bleibe.

Die Aussprache zeigte bei einigen Teilnehmern erhebliche politische Unzufriedenheit. Schier endlosen Debatten stünden nur wenig vorzeigbare Erfolge gegenüber. Zudem wurde die nur geringe Möglichkeit der Einflussnahme bei wichtigen Themen wie Rente etc. durch den Wähler kritisiert.