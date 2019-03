Stichwahl zwischen Doetkotte und Jürgens

Gronau -

Das Gronauer Wahlvolk muss in zwei Wochen noch einmal zur Urne: Bei der Bürgermeisterwahl hat am Sonntag keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Die amtierende Bürgermeisterin Sonja Jürgens (41 Jahre, SPD) erreichte 30,34 Prozent. Ihr CDU-Herausforderer Rainer Doetkotte (49) bekam 48,52 der Stimmen. Der parteilose Christoph Leuders verbuchte einen Achtungserfolg: Der erst 23-jährige Student, der bislang in der Kommunalpolitik nicht in Erscheinung getreten war, holte 21,14 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,55 Prozent und damit auf höherem Niveau als vor sechs Jahren.