Auch wenn Leuders jetzt aus dem Rennen ist, kann er stolz sein auf das Ergebnis. Bleibt abzuwarten, ob das Nachwuchs-Talent dieses Wähler-Votum als Startrampe für eine weitere politische Karriere nutzt. Eigentlich sollten ihm die politischen Gruppen vor Ort dafür den roten Teppich ausrollen.

Der große Zuspruch, den der Newcomer erhielt, ist zugleich auch ein klares Signal an die verbleibenden Bewerber (und deren Parteien): Viele Wähler – und offenbar nicht nur junge – sind inzwischen von bestehenden Strukturen, aber auch vom gefühlten Stillstand in wichtigen politischen Fragen – berechtigt oder nicht – so enttäuscht, dass sie sich sogar einen kommunalpolitischen Lehrling auf dem Chefsessel im Rathaus vorstellen konnten.

Wer künftig tatsächlich auf diesem sitzen wird, werden wir in 14 Tagen wissen. CDU-Kandidat Rainer Doetkotte liegt aktuell klar in Führung, zeitweise schien es am Wahlabend, als würde er das Rennen ohne Stichwahl machen. Aber abgerechnet wird erst am 24. März. Und bis dahin bleibt spannend, ob und wie es Jürgens und Doetkotte in der Verlängerung schaffen, beim Wähler zu punkten und sie am 24. März erneut an die Wahlurnen zu locken.