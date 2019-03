Am Tag darauf (28. März) wird die Gewinnerin/der Gewinner der Stichwahl von der Wahlleiterin angeschrieben und gefragt, ob sie/er die Wahl annimmt. Für die Annahme des Amtes bleibt eine Woche Frist nach Zustellung. „Äußert sich die Kandidatin/der Kandidat innerhalb dieser Frist nicht, gilt die Wahl als angenommen“, erklärt Detlev Hollenborg, Leiter Innere Verwaltung der Stadt, das Verfahren.

„Es kann also sein, dass wir im Bürgermeisteramt eine Vakanz von einigen Tagen haben“, so Hollenborg mit Blick auf die einwöchige Frist. Aber: Die Gewinnerin/der Gewinner der Stichwahl kann auch bereits vor Ablauf dieser Frist die Annahme des Amtes erklären und dann sofort die Arbeit im Rathaus aufnehmen. Die offizielle Einführung in das Amt ist im Rahmen einer öffentlichen Ratssitzung am 10. April (Mittwoch) vorgesehen. „Dieser Termin hat aber nur deklaratorischen Charakter, die Bürgermeisterin oder der neue Bürgermeister kann schon vorher – mit Annahme des Amtes – den Dienst antreten.“