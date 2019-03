Eine genaue Analyse der Daten ist schwierig. Fast jeder fünfte Wähler hat schließlich seine Stimme per Briefwahl abgegeben. Dadurch wird eine stimmbezirksscharfe Zuordnung der Voten unmöglich. Tendenzen im Wahlverhalten sind allerdings festzumachen. So hatte der Einzelkandidat Leuders in Epe den meisten Zuspruch. In seinem eigenen Stimmbezirk (Wahllokal in der Kita Dinkelnest) holte er mit 31,57 Prozent sein bestes Ergebnis. Auch im Stadtteil Gronau erreichte er überall deutlich zweistellige Prozentanteile. 13,88 Prozent war sein schlechtestes Wahllokal-Resultat in der Martin-Luther-Schule im Gronauer Stadtwesten.

Rainer Doetkotte erzielte im Wahllokal Buterlandschule sein bestes Ergebnis: 59,7 Prozent. Das schlechteste Resultat verzeichnete er im Wahllokal Eilermarkschule, wo er genau 40 Prozent der Stimmen bekam. Dort war auch der Abstand zu Sonja Jürgens am geringsten. Sie erzielte dort mit 39,4 Prozent ihr bestes Ergebnis. In der „Leuders-Hochburg“ Dinkelnest schnitt sie mit 16,29 Prozent am schlechtesten ab.

Die Wahlbeteiligung war in Epe höher als im Stadtteil Gronau.