► Der Wahlausschuss der Stadt Gronau wird morgen (13. März) um 14 Uhr tagen, um das Wahlergebnis vom Sonntag amtlich festzustellen. Noch am selben Tag beginnt der Versand der bereits beantragten Briefwahlunterlagen. Wer Briefwahlunterlagen direkt im Wahlbüro beantragen möchte, erhält diese ab Donnerstag (14. März) ausgehändigt. Dann kann die Briefwahl auch direkt im Wahlbüro getätigt werden.

► Wer ist bei der Stichwahl am 24. März wahlberechtigt? Maßgeblich dafür ist der Hauptwahltermin 10. März. Das bedeutet: Wahlberechtigt sind alle Personen, die bereits am 10. März wahlberechtigt waren. Wer den Hauptwohnsitz aus Gronau verlegt, wird aus dem Wählerverzeichnis gestrichen. Selbstverständlich sind aber alle Personen wahlberechtigt, die an der Hauptwahl am 10. März nicht teilgenommen haben, obwohl sie wahlberechtigt waren.

►► Die Wahlbenachrichtigungskarten, die im Rahmen der Hauptwahl zugesandt wurden, sind auch für die Stichwahl gültig. Zur Wahl im Wahllokal ist ein gültiger Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Hier soll die Wahlbenachrichtigungskarte vorgelegt werden.

► ► Wer bereits Briefwahlunterlagen für die Stichwahl beantragt hat, erhält diese automatisch zugeschickt. Wer sie bis zum 16. März nicht erhalten hat, obwohl diese beantragt wurden, sollte sich am Montag (18. März) mit dem Wahlbüro im Rathaus in Verbindung setzen.

► Wer per Briefwahl wählen möchte, jedoch noch keine Unterlagen beantragt hat, sollte dies schnellstmöglich nachholen. Als Antrag sollte die Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte verwendet werden. Der Antrag kann auch über www.gronau.de gestellt werden. Der QR-Code auf der Wahlbenachrichtigungskarte führt Smartphonebesitzer direkt auf die Seite und damit zur Antragstellung im Internet.

► Der Online-Antrag kann auch als einfache E-Mail an info@gronau.de gesandt werden. Auch diese Mail an das Wahlbüro muss Name, Vorname, Geburtsdatum, die Adresse, unter der der Briefwähler in Gronau gemeldet ist, sowie die Angabe der Wahl enthalten.

► Briefwahlunterlagen können bis zum 22. März, 18 Uhr beantragt werden. Dann sollte jedoch direkt im Wahlbüro des Rathauses gewählt werden, um den rechtzeitigen Eingang des Wahlbriefs zu gewährleisten. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen im roten Wahlbrief müssen am Wahlsonntag bis 16 Uhr im Rathaus eingehen. Für Fragen steht das Wahlbüro im Rathaus zur Verfügung.