Kamerafahrt durch den Untergrund

In diesem Zuge werden nach Angaben der Stadtwerke erstmalig auch die öffentlichen Grundstücksanschlussleitungen bis zu den Grundstücksgrenzen bzw. bis zu den Kontrollschächten untersucht. Zur genauen Bestimmung von Lage und Tiefe der Grundstücksanschlussleitungen werden dazu Vermarkungsnägel mit der Aufschrift „Schmutzwasser“ oder „Regenwasser“ und zusätzlich Farbmarkierungen auf den Straßen gesetzt. Ein Nagel wird an der örtlichen Grundstücksgrenze gesetzt, so die Stadtwerke in einer Pressemitteilung.

Bei verdeckten Revisionsschächten auf den privaten Grundstücken, wird auch hier eine farbliche Markierung gesetzt. Die Nägel und farblichen Markierungen werden nach ihrer Ortung eingemessen (GPS-Vermessung) und dürfen nicht entfernt werden.

Die notwendige Kanalspülung erfolgt mit Hochdruck. Der im Kanal aufgebaute Überdruck oder Unterdruck kann sich bis in die Sanitärbereiche und Keller der angeschlossenen Häuser auswirken: Wasseraustritt und Geruchsprobleme können die Folge sein, betonen die Stadtwerke weiter.

Der Kontrollschacht sollte für jeden Hausanschluss auf dem privaten Grundstück direkt hinter der Grundstücksgrenze am Anschluss der Hausanschlussleitung zu finden sein. Im Eigeninteresse, zur Pflege und Wartung, dürfen solche Schächte nicht überdeckt mit Erdreich oder überpflastert sein. Sie sind oft die einzige Möglichkeit, einen Störungsfall (Verstopfung) relativ problemlos zu beheben. Kontrollschächte sollten daher zu jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein Ein Schachtdeckel mit Lüftungsöffnungen hat viele Vorteile, er dient zur Be- und Entlüftung der Abwasserkanalisation.

Wenn kein frei zugänglicher und belüfteter Kontrollschacht vorhanden ist, können Probleme in Form von Geruchsbelästigungen und/oder Rückstau in den Hausanschlussleitungen besonders dort auftreten, wo

► die Kontrollschächte verdeckt oder mit einer geschlossenen Anschlussleitung versehen sind, so dass der Überdruck in der Hausanschlussleitung vor Eintritt in das Gebäude nicht entweichen kann;

► keine oder eine vom Querschnitt her unzureichende Entlüftung über das Dach vorhanden ist. Der über die Anschlussleitung ins Haus kommende Überdruck kann nicht entweichen – Folge: Die Wasservorlage, die als Geruchsverschluss bei Sanitäranlagen dient (z. B. bei Toiletten, Waschbecken, Bodenabläufen usw.), wird heraus gedrückt;

► verschmutzte Siphons und somit geringe Wasservorlagen vorhanden sind, die durch entstehenden Unterdruck leergezogen werden. Wenn die Geruchsverschlüsse leergezogen wurden und es im Haus nach Abwasser riecht, sollte man an allen Stellen (Toiletten, Waschbecken usw.), an denen sich ein Geruchsverschluss (Siphon) befindet, Wasser nachlaufen lassen und lüften;

► die Hausanschlussleitungen verschmutzt sind;

► keine Rückstauklappe in der Kanalanschlussleitung vorhanden ist.

Falls es zu den oben beschriebenen Unregelmäßigkeiten kommen sollte, ist umgehend die Besatzung des Spülfahrzeuges zu informieren, betonen die Stadtwerke. Beim Auftreten von Gerüchen bitte die Räume lüften und die Wasservorlagen der Siphons und Geruchverschlüsse der sanitären Einrichtungen füllen, um so wieder eine Geruchssperre zum Kanalnetz herzustellen.

Für Schäden, die aus den oben genannten Gründen entstehen, kann das Abwasserwerk keine Haftung übernehmen. Die Stadtwerke bitten darum, auch Mitbewohner und ältere und hilfsbedürftige Menschen zu informieren. Weiterhin wird um Verständnis, dafür gebeten, dass zeitweise die Grundstücke betreten werden müssen und es zu Behinderungen im Straßenverkehr und vor Grundstückszufahrten kommen kann. Die Arbeiten sind stark witterungsabhängig und können sich daher zeitlich verschieben.