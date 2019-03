Spielen, lernen, lauschen

Die Stadtbücherei Gronau beteiligt sich am Freitag (15. März) an der „Nacht der Bibliotheken“. Das Motto der Nacht („Mach es!“) will NRW-Bürgerinnen und NRW-Bürger animieren, ihr Leben aktiv nach ihren Wünschen zu gestalten. Die Chance dazu bietet die Bibliothek vor Ort. Menschen, die in der Bibliothek aktiv werden – vom bastelnden Kindergartenkind bis zum Gesellschaftsspielenden, aber auch Lesepaten oder sonstige Ehrenamtliche – machen ihr Ding in und mit der Bibliothek. Engagierte treffen sich hier mit Gleichgesinnten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtbücherei.

Linda Nowak und Dennis Kresin geben eine Konzertlesung. Foto: privat

In der Stadtbücherei wird am Freitag von 18 bis 24 Uhr folgendes Programm angeboten.

► 18 Uhr: Eröffnung

► 18.15 bis 18.45 Uhr: Upcycling und Zero Waste – Runde eins (Anmeldung erwünscht): Zero-Waste ist eine Möglichkeit, seinen ökologischen Fußabdruck im Alltag schnell und einfach zu verringern und davon direkt zu profitieren. Gezeigt wird, wie Mülltüten aus Zeitungspapier, ein eigenes Peeling hergestellt oder einem simplen Beutel mit etwas Fantasie neues Leben eingehaucht werden kann.

► 19 bis 20.15 Uhr: Konzertlesung aus dem Roman „Zeitanhalter“: Die Konzertlesung über die Geschichte der Band „Freifahrtschein“ und deren Sängerin Marlena bietet einen Ohrenschmaus. Autorin Linda Nowak und Musiker Dennis Kresin nehmen die Gäste mit auf eine musikalische und biografische Entdeckungsreise hinter die Kulissen einer deutschen Popband. Ein halbes Jahr lang haben sie die Band im Alltag begleitet. Nun ist diese Reise im Roman „Zeit­anhalter“ verewigt. Mit Klavier- und Gitarrenklängen werden einige Songs dargeboten.

► 20.30 bis 21 Uhr: Upcycling und Zero Waste – Runde zwei

► 21 bis 21.15 Uhr: Percussion-Performance mit „Per Handschlag“: Die Gronauer Gruppe sorgt für Stimmung. Hauptinstrument ist die Conga, eine Handtrommel in Fassbauweise. Als Erweiterung kommen unter anderem Cajon, Timbales und Kleinpercussion hinzu. Das Rhythmusrepertoire reicht von traditionellen afrikanischen, afro-kubanischen und afro-brasilianischen bis zu modernen Rock- und Poppatterns.

► 21.15 bis 21.45 Uhr: Trommel-Workshop mit „Per Handschlag“: Hier können sich die Besucher der Bibliothekennacht selbst ausprobieren.

► 18 bis 24 Uhr: Gesellschaftsspiele testen: Die ganze Nacht können Besucher in schnellen Runden gegen andere Spielefreunde antreten, um die Spielevielfalt der Bücherei kennenzulernen. Mit im Gepäck hat das Kollegium auch den neuesten Medienzuwachs „Die Tonie-Box“.

► 18 bis 24 Uhr: Sprachenquiz in der Sprach-Lernecke: Gibt es Interessierte, die Niederländisch, Oromo, Arabisch oder Englisch lernen möchten? Die Bibliothek bietet vielseitige Medien zur Unterstützung beim Erlernen von Sprachen. Diese können an diesem Abend entdeckt werden.

Im Rahmenprogramm der Nacht finden ein Flohmarkt, eine offenen E-Book-Sprechstunde und die spätabendliche Ausleihe des umfangreichen Medienbestandes statt. Zudem besteht Gelegenheit, inmitten von Büchern kleine Leckereien und Getränke zu genießen.