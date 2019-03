Von Talkrunde bis Frühlingsmode

Für alle, die sich für das Landfrauenforum in Südlohn angemeldet haben, steht der Bus am Mittwoch (20. März) um 17.30 Uhr am Busbahnhof zur Abfahrt bereit.

Der für März geplante Termin „Sauer macht lustig“ muss aus organisatorischen Gründen verschoben werden.

Am 28. März (Donnerstag) findet um 19.30 Uhr ein „Talk im Pfarrhof“ statt. Der Brasilienarbeitskreis hat einen (Diskussions-)Abend vorbereitet, bei dem es um das Thema: „Was macht uns heute satt? Ländliche Entwicklung in Brasilien und Deutschland“ geht. Hierzu sind mehrere Gäste eingeladen: Dr. Stefan Zehkorn, Weihbischof Bistum Münster, Bischof Edivalter Andrade, Diözese Floriano; Maria Elisabeth Detert, Diplom-Agraringenieurin in Brasilien; Alexander Kleuter, Diözesan-Vorsitzender KLJB Bistum Münster; Nicole Podlinski, Bundesvorsitzende KLB und Bernd Hante, Präses der KLJB und KLB im Bistum Münster als Moderator. Da die landwirtschaftlichen Vereine (Landfrauen, Landvolk, Landjugend und Landwirtschaftlicher Ortsverein) den Abend mitveranstalten, sind hierzu auch alle (Nicht-)Mitglieder eingeladen.

Am 30./31. März findet bei Hagebau die große Baumesse (Baumo) statt. Die Landfrauen Gronau/ Epe dürfen an den beiden Tagen dort Kaffee und Kuchen verkaufen. Dazu wird noch Hilfe benötigt. Wer die Landfrauen mit einem Kuchen unterstützen möchte und/oder helfen möchte, darf sich bei Silke Schulze Dinkelborg melden, ✆ 02565 403921. Es werden noch Helferinnen für samstags von 15 bis 18 Uhr gebraucht, und am Sonntag sind noch mehrere Termine frei. Diejenigen, die für den Samstag einen Kuchen backen möchten, können diesen von 12 bis 13 Uhr zu Hagebau bringen, die Sonntagsbäckerinnen von 9 bis 10 Uhr. Da vor Hagebau nur wenig Platz ist, wäre es gut, wenn sich mehrere zusammentun und nicht jeder einzelne seinen Kuchen hinbringt, heißt es in einer Mitteilung der Landfrauen.

Im nächsten Monat wird es einen Dankeschön-Abend geben. Weitere Infos folgen in Kürze.

Am 9. und 10. April findet jeweils um 19.30 Uhr ein Abend im Modehaus Render „Modisch gestylt in den Frühling“ statt. An den Abenden stehen Mitarbeiterinnen den Landfrauen mit Rat und Tat zur Seite und geben Tipps und Ideen zur neuen Mode. Ein Kostenbeitrag wird an dem Abend erhoben. Da jede auch die Möglichkeit für eine Beratung haben soll, gibt es begrenzte Teilnehmerzahlen. Anmeldungen (ab 19. März) und Infos bei Steffi Franke, ✆ 02565 4069544.