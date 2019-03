Die Grenzen des Körpers ausloten

Der Logistik-Ingenieur aus Gronau ist beruflich viel unterwegs und beschäftigt sich dann „mit allem, was mit Flurförderzeugen zu tun hat“. Aber erst, wenn er ein 3,8-Tonnen-Fahrzeug in weniger als 20 Sekunden über die Distanz von 50 Metern gezogen hat, geht es ihm so richtig gut. Sport sei für ihn mehr als ein Ausgleich. Die Wäschekörbe voller Preise, Urkunden und Pokale spielen nur eine untergeordnete Rolle. „Self Fulfillment“ nennt Weber das – losgelöst vom Wettbewerb, darum sei er auch in keinem Verein. „Ich brauche ein Aggressionsventil“, sagt er. Im Job müsse er oft sehr akribisch und bestimmend sein, beim Sport falle das alles von ihm ab.

Die Lust am Sport hat Weber geerbt. Als Sohn einer Leistungsturnerin und eines Drei- und Vierkämpfers in Schüttorf aufgewachsen, kam er als 14-Jähriger mit der Familie nach Epe – und zum Fitness- und Ausdauer-Training. Schon damals hatte er in Kampfsportarten hineingeschnuppert, hatte Wing Tsun und Boxen trainiert. „Im Prinzip komme ich aus dem Allround-Sport.“

Er habe Laufen immer gehasst, bekennt er lachend. Erst vor acht Jahren sei er durch einen Kollegen bei Nellen & Quack dazu gekommen. „Ich bin angefangen mit drei Kilometern, dann fünf . . .“ Wieder lacht er. „Heute kann ich mich beim Laufen ausruhen, da fühle ich mich wohl.“

Ingo Weber bei einem Straßenlauf. „Beim Laufen kann ich mich ausruhen“, sagt der Extremsportler. Foto: privat

Inzwischen ist das Laufen seine große Leidenschaft, sein „Wegbegleiter“, wie er sagt. Eigentlich sei er eher Schwerathlet, also physisch gar nicht fürs Laufen gemacht. Das spüre er bei aller Fitness doch immer wieder. „Wenn Sie zehn Kilometer unter 45 Minuten laufen wollen, das merken Sie.“ Darum sei das nächste Ziel auch: Abnehmen. „Ich muss unter 98 Kilo kommen, um bessere Zeiten zu machen.“ Seine Strategie dazu: Noch mehr Gewicht draufpacken. „Ich laufe mit Gewichtsweste, um meinem Körper zu zeigen, wie sich der Unterschied bemerkbar macht.“

Diäten – das ist nichts für Ingo Weber. Der große, starke Mann hat nämlich eine Schwäche: „Ich habe ein Problem mit Kinder-Schokolade“, lacht er. Zwei Wochen vor einem Wettkampf schaffe er ohne, aber sonst sei das schwierig. Und auch sonst ernähre er sich „normal“, wie er augenzwinkernd meint. „Wenn ich abends nur noch eine Tüte Chips esse, dann ist das Diät.“

Er trainiere grundsätzlich nach Intuition, nicht nach Plan. „Ich weiß, wie mein Körper bei einem Puls von 160 reagiert.“ Wenn er des Jobs wegen mal wieder für einige Tage in einer anderen Stadt sein müsse, suche er sich dort ein Fitness-Studio. „Das brauche ich fürs Schnellkrafttraining.“ Beinpresse, Liegestütze, Seilspringen: „60 Minuten Vollpower.“ Und: Laufen. „Laufen können Sie überall, das ist gut.“

Es geht dann bei allem „Self Fulfillment“ doch auch um Wettkämpfe. Vom Glashauslauf über den Emslandflower-Wettstreit bis zum Alstätter Sandhasenlauf oder Ibbenbürener Klippenlauf bietet die Saison reichlich Gelegenheit für ihn, seine Leistung zu erproben. Den Hermannslauf werde er wohl auslassen müssen, weil der schon ausgebucht sei. Aber den „Höllenlauf“ in Schüttorf im September will er auf keinen Fall verpassen. „Das ist immer das Highlight des Jahres.“ Kaum eine Woche später wird er 50.

Aber das Alter ist für ihn kein Kriterium, wenn es um seine Leidenschaft geht. Er habe schon einen Bandscheibenvorfall durch das Training auskuriert, und auch andere Krankheitsphasen dank des Sports gut überwinden können. Und er hat noch Ziele: die Fünf-Kilometer-Distanz beim Straßenlauf unter 20 Minuten laufen, die Zehn-Kilometer unter 42 Minuten, einen Ultralauf mit Marschgepäck über zweieinhalb Tage, die Highland-Games in Cornhill . . . Weber: „Das mache ich so lange, bis ich nicht mehr kann.“