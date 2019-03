Von Technologie bis Management

Studieren nahe der Heimat und trotzdem im Ausland, in einem internationalen Umfeld und auf Englisch. Ein klassisches Universitätsstudium gepaart mit Zukunftstechnologien und Vertiefungen wie Data Science und Robotics. Ein großzügiger Campus mit exzellenter technischer Ausstattung – das und noch viel mehr ist die staatliche Universität Twente (UT) in Enschede, heißt es in einer Pressemitteilung der Universität.

Weitere Informationen zu diesem „noch viel mehr“, beispielsweise zu den 20 Bachelor- und 37 Masterstudiengängen, gibt es an den Tagen der offenen Tür. Von morgen bis Samstag (14. bis 16. März) dreht sich an der Uni in Enschede alles um Beratung und Tipps für angehende Studenten.

Das „T“ in der Abkürzung UT könnte anstelle von Twente auch für technisch stehen. Denn in der Gründungszeit vor über 50 Jahren wurden dort ausschließlich technische Studiengänge angeboten. Auch heute spielen (moderne) Technologien noch eine große Rolle an der UT, jedoch werden sie mit Natur- und Gesellschaftswissenschaften verknüpft. Die UT-Studierenden lernen anhand der Bearbeitung realitätsnaher Problemstellungen. Neue Lösungen werden in interdisziplinären Teams gefunden, Offenheit, Kreativität und Unternehmergeist gezielt stimuliert. Warum sollten IT-Fachleute nicht auch mit der Denkweise von Designern oder Marketingexperten vertraut sein – und umgekehrt? Dank des interdisziplinären Twists ist das Studium in Enschede genauso komplex wie die Realität. Im Kern geht es um die Frage, wie sich die Welt und das menschliche Zusammenleben mittels moderner Technologien verbessern lassen.

Ob fortschrittliche oder kreative Technologien, Gesundheitswesen, IT oder Chemie, Management oder Kommunikation – in Enschede streben knapp über 10 000 Studenten aus aller Welt einen international anerkannten Abschluss in innovativen Studiengängen an. Weitere Infos sowie Anmeldungen online.