Auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres blickten jetzt die Mitglieder des Frauenchors Horizont Gronau während ihrer Jahreshauptversammlung im Jugendzentrum St. Josef zurück. Ein Höhepunkt war dabei die dreitägige Fahrt anlässlich des fünften Chor-Geburtstags zur Insel Juist im Mai. Dort fand auch ein Auftritt auf der Hauptbühne im Rahmen des Juister Musikfestivals statt. Weitere Highlights waren das Spendensingen zugunsten der Alberts-Engbers-Stiftung, die Auftritte im Zusammenhang mit dem Stiftungsjubiläum sowie beim Stadtfest Gronau und beim vorweihnachtlichen „Lichterglanz am Kamp“.

Bei den Terminen in diesem Jahr liegt der Fokus zunächst einmal auf dem Konzert „Horizont macht Extraschicht“ am 25. Mai in Duesmann’s Spinnerei. Des Weiteren ist der Chor erneut zur musikalischen Begleitung einer Hochzeit sowie einer Geburtstagsparty angefragt.

Kirsten Reincke (r.) wurde verabschiedet Foto: privat

Nach einem Blick auf den erfreulichen und stetigen Anstieg der Mitgliederzahl gewährte die Geschäftsführerin satzungsgemäß einen Einblick in die Kassenlage, die sich ebenfalls erfreulich entwickelt.

Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen wurde Ulla Gründken-Conrads einstimmig zur neuen ersten Vorsitzenden des Frauenchors gewählt. Die bisherige Vorsitzende, Kirsten Reincke, stellte sich aus beruflichen Gründen nicht wieder zur Wahl. Für ihr außerordentliches Engagement seit Gründung des Chores vor sechs Jahren bedankten sich Vorstand und Mitglieder jeweils mit Präsenten und Blumen. In der sehr emotionalen Verabschiedung aus dem Amt wurde noch einmal deutlich, wie sehr sie den Chor und das Amt geprägt hat.

Für die weiteren Positionen der Geschäftsführerin und der Kommunikationsbeauftragten stellten sich die bisherigen Amtsinhaberinnen Elisabeth Schön und Jutta Klöpper erneut zur Verfügung und wurden einstimmig wiedergewählt.

Darüber hinaus wurden weitere Ämter neu besetzt und zwar die der Kassenprüferinnen, des Festausschusses sowie der zweiten Notenwartin, teilt der Frauenchor weiter mit.