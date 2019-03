Gronau -

Deutschlandweit gehen jeden Freitag Schülerinnen und Schüler für eine ambitioniertere Klimapolitik auf die Straße. Auch Gronauer Schülerinnen und Schüler, Eltern und Großeltern beteiligen sich nun an diesen Protesten und starten am Freitag (15. März) um 15 Uhr am Theodor-Heuss-Platz eine Aktion.