Die Musiker des Musikvereins Epe quartierten sich am Wochenende im Struwenhues im emsländischen Lehe ein. Im Rahmen eines Probenwochenendes bereiteten sie sich auf das Frühjahrskonzert des Vereins vor. In den einzelnen Registern wurden unter fachlicher Anweisung intensiv die anspruchsvollen Stellen der einzelnen Stücke geprobt.

Eröffnet wird der Konzertabend vom Jugendorchester des Musikvereins Epe, ehe das große Orchester unter der Leitung von Uwe Szukat den Platz auf der Bühne einnimmt. Dabei stehen sowohl ruhigere Titel als auch rasante und rhythmische Stücke auf dem Konzertplan.

Über eine Hommage an die Landschaft der Berge mit dem Titel „Terra di Montagne“ dürfen sich die Zuschauer genauso freuen wie über ein Medley mit Stücken von Tina Turner, heißt es in einer Ankündigung. Auch Freunde der klassischen Blasmusik dürfen sich auf Leckerbissen freuen. So stehen neben dem Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“ auch die Antonia-Polka sowie die Schnellpolka „Blasmusik macht Freude“ auf dem Programm.

Unter dem Motto „Back to the 80th“ präsentiert der Musikverein ein Medley der 80er-Jahre, bei dem das Publikum eingeladen ist, zu Hits der Neuen Deutschen Welle zu feiern und mitzusingen.

Am Ende des Konzertabends wird eine Stabübergabe stattfinden. Dabei wird der neue Dirigent Thomas Welsch dem Publikum vorgestellt.

Eintrittskarten für das Konzert am 5. April (Freitag) sind bei der Sparkasse in Epe, bei den Musikern und an der Abendkasse erhältlich.