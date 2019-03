In der Kita war nämlich schwer was los: Nebenan wird das alte Pfarrhaus abgerissen. Die Kinder der „Rotgefleckten“ Gruppe freut dies ganz besonders. Aus dem Fenster der Gruppe haben sie nämlich einen direkten Blick auf das Geschehen auf der Baustelle. Von Beginn an waren die Kinder begeistert von den neuen Eindrücken und standen oft lange vor dem Fenster, um die Arbeit dort auf der Baustelle genau zu beobachten. Das Thema Baustelle wurde vom einen auf den anderen Tag aktuell.

Kurzerhand entschloss sich die Berufsanerkennungsjahrpraktikantin Jana Moldenhauer dazu, das Thema nach dem pädagogischen Konzept des „situativen Ansatzes“ aufzugreifen und eine Projektwoche zum Thema Baustelle zu gestalten. In dieser Projektwoche drehte sich alles rund um das Thema Bagger und Hausbau. Am ersten Tag kam der „Bauherr“ in die Kita und bat die Kinder um ihre Mithilfe beim Hausbau. Der Architekt sei krank geworden, sodass der Bauherr nun keine Baupläne mehr habe und nicht wisse, wie man ein Haus baue.

Mit der Frage „Wie baut man ein Haus?“ und mit Bauhelmen, Zollstöcken, Warnwesten, Bleistiften und Zetteln ausgerüstet, ging es für die Kinder an die Arbeit. Mit kleinen Ziegelsteinen und Mörtel, Schuhkartons, Schwämmen, Bechern, allerlei Spielzeug, Büchern und Spielen hatten die Mädchen und Jungen die Möglichkeit, auf verschieden Arten das Bauen eines Hauses zu üben.

Die Kinder zeichneten Baupläne mit allen nötigen Informationen. Am letzten Tag besuchten die Projektteilnehmer den Bauherrn auf der Baustelle. Dort überreichten die Kinder ihm ihre Pläne und erkundeten die Gegend mit ihren Zollstöcken. Zur Belohnung durfte jedes Kind gemeinsam mit dem Baggerführer den Bagger besteigen und steuern.

„Der Baustellenbesuch gestaltete sich als besonderes Highlight der Projektwoche. Die Kinder und Eltern der Gruppe waren begeistert. Für alle Beteiligten war es ein besonderes Erlebnis und eine gelungene Projektwoche.“ Die Kita danke dem freundlichen Baggerfahrer und Sponsoren, heißt es im Bericht abschließend.